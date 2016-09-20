В NASA прокомментировали открытие нового знака зодиака

В NASA сообщили, что агентство не предлагало добавить в зодиакальный круг новое созвездие.
На днях некоторые издания сообщили, что агентство
Между тем первоначальная статья о знаках зодиака появилась в детском образовательном проекте NASA Space Place. В ней рассказывалось о том, что гороскопы не могут претендовать на точность, поскольку за тысячелетия как минимум изменилось положение оси земли относительно созвездий.
Так что люди, которые, например, родились под знаком Льва, на самом деле являются Раками, пишут ученые. Также в статье упоминается и зодиакальный знак
Когда ошибочная информация о предложении
По его словам, первоначальная статья как раз пыталась объяснить, что астрология - не наука, а древний пережиток и с астрономией не имеет ничего общего. Браун заверил читателей, что к их зодиакальным знакам у NASA нет никакого интереса, тем более агентство не собирается в них что-то менять.
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