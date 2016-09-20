В NASA прокомментировали открытие нового знака зодиака

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В NASA прокомментировали открытие нового знака зодиака

В NASA сообщили, что агентство не предлагало добавить в зодиакальный круг новое созвездие.

На днях некоторые издания сообщили, что агентство NASA предложило добавить в зодиакальный круг новое созвездие -Змееносец. Сообщалось также, что ученые хотят сместить даты знаков зодиака, передает телеканал НТВ.

Между тем первоначальная статья о знаках зодиака появилась в детском образовательном проекте NASA Space Place. В ней рассказывалось о том, что гороскопы не могут претендовать на точность, поскольку за тысячелетия как минимум изменилось положение оси земли относительно созвездий.

Так что люди, которые, например, родились под знаком Льва, на самом деле являются Раками, пишут ученые. Также в статье упоминается и зодиакальный знак Змееносец, который древние вавилоняне вычеркнули из зодиакального круга, поскольку он не вписывался в 12-месячный годовой цикл.

Когда ошибочная информация о предложении NASA активно начала распространяться в СМИ, космическому агентству пришлось объясниться перед читателями. Пресс-секретарь NASA Дуэйн Браун рассказал, что агентство не предлагало изменять знаки зодиака.

По его словам, первоначальная статья как раз пыталась объяснить, что астрология - не наука, а древний пережиток и с астрономией не имеет ничего общего. Браун заверил читателей, что к их зодиакальным знакам у NASA нет никакого интереса, тем более агентство не собирается в них что-то менять.

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