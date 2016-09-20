Уровень интеллекта ребенка зависит от матери

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Уровень интеллекта ребенка зависит от матери

Именно от нее передается данная характеристика, говорят ученые.

По их словам, гены, определяющие развитость интеллекта, связаны с Х-хромосомой. У женщин этих хромосом две, а у мужчин - одна, пишет The Global News. При этом, некоторые из "генов интеллекта" работают только в том случае, если передаются от матери, пишет meddaily.ru

При наследовании от отца они "выключаются". Гены отца вместе с клетками аккумулируются в лимбической системе головного мозга, отвечающей за настроение и инстинкты. Также система контролирует ряд важных функций - голод, агрессию. А вот материнские клетки аккумулируются в коре головного мозга, где лежит основание когнитивных функций (память, мышление, восприятие и язык).

Однако уровень интеллекта не всегда предопределен генами. Ученые из Университета Миннесоты утверждают: дети, имеющие мощную связь с матерью, могли играть в сложные символические игры уже в возрасте двух лет. А в случаях каких-то проблем дети лучше их переносили, меньше расстраивались.

Другое исследование говорит о том, что эмоционально вовлеченные и внимательные матери имели детей с большим объемом гиппокампа - зоны мозга, отвечающей за обучение, память и стрессовый ответ.

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