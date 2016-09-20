Восемь айфонов купил своей собаке сын самого богатого человека в Китае

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Восемь айфонов купил своей собаке сын самого богатого человека в Китае

Годом раньше Ван Сиконг купил своей собаке сразу двое золотых часов Apple стоимостью по 12 тысяч долларов за штуку.

28-летний Ван Сиконг, сын «короля недвижимости континентального Китая» Ван Цзяньлиня, приобрёл восемь iPhone 7 для своей собаки, маламута Коко. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ, передает Tjournal.ru.

В соцсети Weibo, где у собаки есть собственный аккаунт с 1,9 миллиона подписчиков, в первый день продаж iPhone 7 были опубликованы её снимки с коробками, в которых предположительно находятся смартфоны.

Годом раньше Ван Сиконг купил своей собаке сразу двое золотых часов Apple стоимостью по 12 тысяч долларов за штуку. В том же месяце собака получила в подарок розовую сумку Fendi.

Ван Сиконг является успешным бизнесменом и одним из самых состоятельных китайских предпринимателей в возрасте до 30 лет. Он учился в Сингапуре и в Лондоне, и является единственным наследником своего отца, самого богатого человека в Китае по версии Forbes с состоянием в 24,2 миллиарда долларов.

Своей собаке он посвятил интернет-магазин Coco Wang, в котором продаётся специальная линия игрушек и аксессуаров для животных.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
эта собака живет лучше чем многие граждане в нашей странеam
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20.09.2016, 11:51
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