NASA: Появился 13-й знак зодиака, даты других знаков изменились

Ученые NASA уверены, что современный Зодиак включает в себя 13 созвездий, а привычные даты остальных знаков теперь существенно сдвинуты.
Ученые
Эта система описывает положение Солнца в момент рождения человека. По утверждению ученых новый Зодиак состоит из тринадцати созвездий.
«Структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне», - рассказывает астроном Парке Канкл.
Спустя 3 тысячи лет положение земной оси заметно изменилось, изменился и рисунок звездного неба, поэтому в древневавилонскую систему необходимо вносить корректировки.
Поскольку в
Новым
Соответственно, сдвинутся и календарные даты привычных знаков Гороскопа.
Cosmopolitan тем временем публикует обновленный гороскоп, в нем уже учтены и измененные даты, и новый знак Змееносец:
Водолей: 16 февраля - 11 марта
Рыбы: 11 марта - 18 апреля
Овен: 18 апреля - 13 мая
Телец: 13 мая - 21 июня
Близнецы: 21 июня - 20 июля
Рак: 20 июля - 10 августа
Лев: 10 августа - 16 сентября
Дева: 16 сентября - 30 октября
Весы: 30 октября - 23 ноября
Скорпион: 23 ноября - 29 ноября
Стрелец: 17 декабря - 20 января
Стоит отметить, что Змееносец может оказаться не последним добавлением к зодиакальной системе - еще в 1970-х годах предлагалось включить в зодиак еще одно созвездие - Кита, - и сформировать систему из 14 знаков.
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