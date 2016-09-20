NASA: Появился 13-й знак зодиака, даты других знаков изменились

Ученые NASA уверены, что современный Зодиак включает в себя 13 созвездий, а привычные даты остальных знаков теперь существенно сдвинуты.

Ученые NASA опубликовали на образовательном портале агентства NASA Space Place статью, в которой рассказывается об изменении положения звезд на современном небе по отношению к их расположению во времена астрономов Древнего Вавилона , которые впервые сформулировали систему из 12 ключевых созвездий - Зодиак, передает Bfm.ru.

Эта система описывает положение Солнца в момент рождения человека. По утверждению ученых новый Зодиак состоит из тринадцати созвездий.

«Структура зодиака, которой мы сейчас пользуемся, была создана еще в Древнем Вавилоне», - рассказывает астроном Парке Канкл.

Спустя 3 тысячи лет положение земной оси заметно изменилось, изменился и рисунок звездного неба, поэтому в древневавилонскую систему необходимо вносить корректировки.

Поскольку в Вавилоне использовался календарь из 12 месяцев, основанный на фазах Луны, то очень удобно было поделить зодиак на 12 равных частей, которые соответствуют месяцам. И несмотря на то, что древние ученые насчитывали 13 зодиакальных созвездий, от одного для удобства пришлось отказаться.

Новым знаком зодиака должен стать Змееносец , который на небосводе находится между Скорпионом и Стрельцом. Солнце, по данным NASA , проходит по эклиптике через созвездие Змееносца с 30 ноября по 18 декабря. Его знак представляет собой латинскую букву «U» перечеркнутую волнистой линией, похожей на знак «тильда» - «~».

Соответственно, сдвинутся и календарные даты привычных знаков Гороскопа.

Cosmopolitan тем временем публикует обновленный гороскоп, в нем уже учтены и измененные даты, и новый знак Змееносец:

Козерог : 20 января - 16 февраля

Водолей: 16 февраля - 11 марта

Рыбы: 11 марта - 18 апреля

Овен: 18 апреля - 13 мая

Телец: 13 мая - 21 июня

Близнецы: 21 июня - 20 июля

Рак: 20 июля - 10 августа

Лев: 10 августа - 16 сентября

Дева: 16 сентября - 30 октября

Весы: 30 октября - 23 ноября

Скорпион: 23 ноября - 29 ноября

Змееносец : 29 ноября - 17 декабря

Стрелец: 17 декабря - 20 января

Стоит отметить, что Змееносец может оказаться не последним добавлением к зодиакальной системе - еще в 1970-х годах предлагалось включить в зодиак еще одно созвездие - Кита, - и сформировать систему из 14 знаков.