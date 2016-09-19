Сборная Казахстана заняла 58-е место в медальном зачете Паралимпийских игр

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Сборная Казахстана заняла 58-е место в медальном зачете Паралимпийских игр

В бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялась церемония закрытия XV летних Паралимпийских игр, передает Vesti.kz.

Соревнования проходили с 7 по 18 сентября. В них было разыграно 528 комплектов медалей в 22 видах спорта.

Победителем медального зачета стала команда Китая, завоевавшая 239 медалей различного достоинства, 107 из которых являются золотыми. Сборная Казахстана с одной золотой и одной серебряной медалями разделила 58-е место в общекомандном медальном зачете со Словенией.

Напомним, что Зульфия Габидуллина принесла «золото» в копилку сборной Казахстана в первый же день соревнований в Рио, победив с мировым рекордом в заплыве на 100 метров свободным стилем. А серебряной призеркой Паралимпиады стала пауэрлифтерша Раушан Койшибаева.

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