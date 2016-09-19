Смертник взорвал кортеж армейского генерала в Сомали

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Смертник взорвал кортеж армейского генерала в Сомали

В столице Сомали Могадишо в результате теракта был убит армейский генерал и его телохранители, передает korrepondent.net.

Как пишет издание, нападение произошло неподалеку от здания министерства обороны страны.

Автомобиль генерала Мохамеда Джимала Губаала, в котором кроме него находилось семеро телохранителей, был атакован террористом-смертником группировки «Аш-Шабаб».

По сообщению агентства, участившиеся нападения на должностных лиц в Могадишо связаны с предстоящими выборами в новый парламент в рамках усилий по восстановлению мира в стране, война в которой длится уже два десятилетия.

Группировка «Аш-Шабаб», которая когда-то правила большей частью Сомали, хочет свергнуть правительство президента Хасана Шейха Махмуда, поддерживаемое Западом.

Выборы в парламент должны начаться 25 сентября и завершиться 10 октября.

Ранее не менее 12 человек погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Как сообщают власти страны, возле президентского дворца был взорван заминированный грузовик.

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