Казахстанец ушел от места взрыва на Манхэттене за 15 минут до инцидента

Канат Бейсекеев. //Фото с Facebook

Казахстанец Канат Бейсекеев оказался в районе взрыва на Манхэттене за 15 минут до инцидента. Об этом 24-летний режиссер рассказал в интервью корреспондентуТengrinews.kz.

По словам Бейсекеева, в ночь взрыва он вместе с друзьями прогуливался по центральным улицам Нью-Йорка. За 15 минут до взрыва они проходили по 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Напомним, в результате взрыва 29 человек увезли в больницу, один из них получил серьезные ранения.

"К моменту взрыва мы отошли около 300 метров от места происшествия и зашли в одно из кафе. Не знаю, насколько сильным был взрыв, однако мы его не услышали с такого расстояния. Мы направились на 23-ю улицу спустя 30-40 минут. На месте там уже работали полицейские, медики и журналисты. Людей было много. Полицейские оцепили весь периметр улицы", - поделился Бейсекеев.

Он также добавил, что взрыв произошел около входа в одну из станции метро. После инцидента движение метро было остановлено. Кроме того, каких-либо криков, истерик и других реакций со стороны очевидцев молодой человек не заметил.

"Все было абсолютно спокойно, люди не испытывали как такового шока. Не знаю, может, они привыкли к такому, но смотря на них, сделал вывод, что "жизнь продолжается". Были ли среди пострадавших граждане Казахстана, тоже не могу сказать. Потому что к нашему приходу всех уже увезли в больницу. Мы тоже пошли дальше по своим делам. Я сделал несколько кадров на фотоаппарат, после чего мы поднялись на крышу одного из зданий, как планировали ранее", - подчеркнул казахстанец.



Фото Каната Бейсекеева



Напомним, примерно в 20.30 вечера (18 сентября в 06.30 утра по времени Астаны) в районе Челси произошел мощный взрыв. Следствие считает, что взрыв был намеренным действием, однако власти не знают о конкретных угрозах Нью-Йорку. Также у следствия пока нет данных о связи взрыва в Нью-Йорке с произошедшим ранее взрывом в Нью-Джерси на месте проведения благотворительного забега или о связи нью-йоркского взрыва с терроризмом. Позже антитеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка выложило в интернет фотографию мусорного бака, в котором предположительно произошел взрыв.



Фото twitter.com/wsvn

