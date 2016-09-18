Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси: 29 раненых

Сразу два взрыва произошло в субботу в США: днем на марафоне в штате Нью-Джерси и вечером — в одном из самых "тусовочных" районов Нью-Йорка, передает РИА Новости.

Если в Нью-Джерси никто не пострадал, то в Нью-Йорке 29 человек получили ранения, при этом один из них пострадал серьезно. Несмотря на то, что Нью-Джерси находится недалеко от Нью-Йорка, у полиции пока нет данных о связях двух взрывов между собой.

Взрыв в Нью-Йорке

Взрыв в Нью-Йорке прозвучал в субботу вечером. Для акта исполнители выбрали район Челси, где находится много ресторанов, баров, гей-клубов и магазинов, и где в такое время всегда многолюдно. Взрыв раздался в западной части города — на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню.

"Число пострадавших составило 29, из них один человек пострадал серьезно", — сказал руководитель полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, для которого этот день оказался первым днем в его должности.

К этому моменту нет точной информации, что именно взорвалось и в каком месте находилось взрывное устройство. В СМИ появлялись даже сообщения, что взорвался бытовой газ, но затем они были опровергнуты. Пожарный департамент Нью-Йорка сообщил только, что на Манхэттене сработало взрывное устройство.

"Представляется, что это было намеренным действием", — сказал мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции. При этом он заявил, что власти не знают о конкретных угрозах Нью-Йорку.

Ночные заведения в этом районе, по отзывам очевидцев, продолжали работать.

Позже полиция сообщила, что обнаружила рядом с местом происшествия — на 27-й улице между 6-й и 7-й авеню — второе возможное взрывное устройство, которое было вывезено саперами. Телеканал CNN сообщил, что устройство оказалось скороваркой, из которой выходят электропровода темного цвета.

Позднее СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что было найдено третье "подозрительное" устройство, которое оказалось мусором.

Представитель генерального консульства России в Нью-Йорке сообщил РИА Новости, что граждан России среди пострадавших, предположительно, нет. При этом меры безопасности у генконсульства в Нью-Йорке усилены. В воскресенье на территории дипмиссии будет организовано голосование по выборам в российскую Госдуму. Впрочем, само консульство находится довольно далеко от места взрыва.

Взрыв в Нью-Джерси

За несколько часов до взрыва в Нью-Йорке произошел взрыв на трассе массового забега в штате Нью-Джерси. Этот небольшой штат находится недалеко от Нью-Йорка.

Самодельное устройство, сделанное из железной трубки, взорвалось в мусорном баке около 9:30 утра по местному времени (16:30 мск). При этом благотворительный забег на 5 километров, в котором должны были участвовать около 5 тысяч человек, был запланирован на 9 утра, но задержался из-за проблем с регистрацией. Забег в пользу ветеранов морской пехоты США отменили после взрыва.

На фотографии с места происшествия, которую распространил телеканал NBC, видно, что взрыв разрушил небольшой пластиковый мусорный бак, стоящий прямо возле дороги, где должны были бежать люди. Второй мусорный бак рядом остался цел, что позволяет предположить, что бомба была небольшой мощности.

Вскоре местный телеканал News 12 со ссылкой на Эла Делла Фейва, представителя офиса прокурора округа Ошн, сообщил, что близ места забега были найдены еще несколько несработавших самодельных бомб. Представитель прокуратуры не уточнил точное количество взрывных устройств. По его словам, все они были подсоединены к единственной сработавшей бомбе, но не взорвались. Полиция эвакуировала окрестные кварталы.

Этот взрыв в Нью-Джерси, в котором никто не пострадал, поневоле вызывает ассоциации с более крупным терактом — взрывом на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены. Один из двух организаторов взрыва, Тамерлан Царнаев, был ликвидирован в перестрелке с полицией, его брат Джохар за организацию теракта был приговорен к смертной казни.

Что касается субботнего инцидента, то, по словам нью-йоркского мэра де Блазио, у следствия пока нет данных о связи взрыва в Нью-Йорке с взрывом в Нью-Джерси или о связи с терроризмом.