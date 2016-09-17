Бельгийские врачи впервые подвергли ребенка эвтаназии

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В Бельгии врачи подвергли эвтаназии несовершеннолетнего, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это произошло впервые с момента принятия в 2014 году закона, разрешающего эвтаназию для детей всех возрастов.

Председатель федеральной комиссии и комитета по оценке эвтаназии Вим Дистельманс заявил, что данный случай был зарегистрирован на прошлой неделе. Он добавил, что ребенок находился в критическом состоянии, однако не стал называть его заболевание и возраст.

Эвтаназия в Бельгии разрешена с 2002 года. Бельгия на данный момент является единственной в мире страной, где процедуру разрешено применять в отношении критически больных детей любого возраста.

Ранее сообщалось, что парламент Канады легализовал эвтаназию. Эвтаназия разрешена всего в нескольких странах мира, таких как Швейцария, Швеция, Бельгия и Нидерланды.