Бельгийские врачи впервые подвергли ребенка эвтаназии

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В Бельгии врачи подвергли эвтаназии несовершеннолетнего, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это произошло впервые с момента принятия в 2014 году закона, разрешающего эвтаназию для детей всех возрастов.
Председатель федеральной комиссии и комитета по оценке эвтаназии Вим Дистельманс заявил, что данный случай был зарегистрирован на прошлой неделе. Он добавил, что ребенок находился в критическом состоянии, однако не стал называть его заболевание и возраст.
Эвтаназия в Бельгии разрешена с 2002 года. Бельгия на данный момент является единственной в мире страной, где процедуру разрешено применять в отношении критически больных детей любого возраста.
Ранее сообщалось, что парламент Канады легализовал эвтаназию. Эвтаназия разрешена всего в нескольких странах мира, таких как Швейцария, Швеция, Бельгия и Нидерланды.
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