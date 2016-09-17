Телеведущий надел медицинскую маску во время интервью с Клинтон

Ведущий телепрограммы The Tonight Show Джимми Фэллон надел медицинскую маску в эфире программы с Хиллари Клинтон, сообщает Комсомольская правда.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выздоровела и возобновила свою предвыборную кампанию.

Так, политик уже приняла участие в телепрограмме The Tonight Show на телеканале NBC.

Причем ведущий, а по совместительству еще и комик Джимми Фэллон, видимо, предпочел не рисковать здоровьем в связи с недавно озвученным диагнозом экс-госсекретаря - пневмонией: когда его гостья вошла в студию, он надел медицинскую маску. Между тем Клинтон отреагировала на действия журналиста с юмором и даже «дала ему пять», после чего тот спешно продезинфицировал руки.

Напомним, Хиллари Клинтон почувствовала недомогание во время церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Она потеряла сознание и покинула мероприятие раньше времени. Позднее личный врач бывшего американского госсекретаря объяснила, что политик больна пневмонией.