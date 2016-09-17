Неизвестные забросали петардами посольство России в Киеве

Ночью 17 сентября группа неизвестных обстреляла при помощи пиротехники здание российского диппредставительства, передает РИА Новости.



Посольство РФ в Киеве подтвердило, что в ночь на субботу около 20 неизвестных бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки.

Ранее в СМИ передавали, что неизвестные атаковали российское посольство в Киеве. Злоумышленники выпустили в сторону здания петарды и фейерверки и разбежались. Сообщалось также, что здание видимых повреждений не получило.



"В районе 1.00 (совпадает с мск) неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло", — рассказали в посольстве.



В посольстве уточнили, что "нападавших было около 20 человек", а "местная полиция их не задержала".



Источник в МИД ранее отметил, что в случае, если факт нападения подтвердится, "реакция последует незамедлительно".