Министра оштрафовали за превышение скорости в Японии

49-летний министр Йосукэ Цурухо оштрафован на 60 тысяч иен за лихачество на дороге.

Суд в Японии обязал выплатить штраф за превышение скорости почти в 600 долларов государственного министра по делам Окинавы и "северных территорий", как называют японцы южные Курилы, передало агентство Киодо, передает РИА Новости.

По его данным, 49-летний министр Йосукэ Цурухо оштрафован на 60 тысяч иен за лихачество на дороге в префектуре Осака 2 июля этого года. Он разогнался до 123 километров в час при ограничении скорости до 80 километров в час на трассе в городе Идзуми.

Сам Цурухо объяснил это тем, что торопился поддержать одного кандидата в верхнюю палату парламента во время предвыборного митинга после того, как задержался в пробке. Объяснение не помогло, и суд признал правомочным решение оштрафовать министра.