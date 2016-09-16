Министра оштрафовали за превышение скорости в Японии

49-летний министр Йосукэ Цурухо оштрафован на 60 тысяч иен за лихачество на дороге.
Суд в Японии обязал выплатить штраф за превышение скорости почти в 600 долларов государственного министра по делам
По его данным, 49-летний министр Йосукэ Цурухо оштрафован на 60 тысяч иен за лихачество на дороге в префектуре
Сам Цурухо объяснил это тем, что торопился поддержать одного кандидата в верхнюю палату парламента во время предвыборного митинга после того, как задержался в пробке. Объяснение не помогло, и суд признал правомочным решение оштрафовать министра.
По данным Киодо, в 2006 году Цурухо уже был оштрафован на 70 тысяч иен за превышение ограничения скорости в 35 километров в час на одной из дорог префектуры
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