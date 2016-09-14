WADA разрешало принимать запрещенные препараты американским спортсменам

Хакерская группировка Fancy Bear опубликовала сенсационные документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало принимать запрещенные препараты известным американским спортсменам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

13 сентября в историю борьбы с допингом была вписана новая глава, авторами которой стала группа хакеров Fancy Bear, передает Газета.ru.

На своем незамысловатом в плане оформления сайте, фоновым рисунком которого являются олимпийские кольца, оставлено следующее послание:

"Позвольте представиться. Мы Fancy Bear - международная хакерская группировка. Мы выступаем за честную игру и чистый спорт.

Мы собираемся рассказать всему миру о том, как завоевывались олимпийские медали. Мы взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) и были шокированы увиденным.

А начнем со сборной США, которая опорочила свое имя такими победами. Позднее мы раскроем эксклюзивную информацию о других олимпийских сборных".

И первыми жертвами хакеров стали прославленные теннисистки Серена Уильямс и ее старшая сестра Винус, четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз и чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро баскетболистка Елена Делле Донн.

"Сборная США доминировала на Олимпийских играх 2016 года. Они завоевали 121 награду (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых). Американская команда выступала хорошо, но нечестно.

После детального изучения взломанных баз данных WADA мы выяснили, что американские атлеты сдали положительные допинг-тесты. Олимпийские призеры на регулярной основе употребляли запрещенные препараты, получив разрешение на их использование в терапевтических целях.

Иными словами, они получили разрешение на использование допинга. Это еще одно доказательство того, что WADA и медицинский и научный департамент Международного олимпийского комитета (МОК) коррумпированы и лживы", - гласит заявление на сайте хакеров.

Хакерская группа Fancy Bear ранее уже фигурировала в СМИ - ей приписывали кибератаки на Демократическую партию США.

Симона Байлз

Согласно опубликованным документам, в августе 2016 года в пробе четырехкратной олимпийской чемпионки был обнаружен метилфенидат, являющийся запрещенным психостимулятором. Хакеры отмечают, что в период с 2012 по 2014 год Байлз употребляла амфетамин/декстроамфетамин.

При этом никаким дисциплинарным санкциям спортсменка не подвергалась. На чемпионатах мира 2013–2015 годов она завоевала десять золотых медалей, добавив к этому по две награды серебряного и бронзового достоинства.

В Международной федерации гимнастики (FIG) появившуюся информацию комментировать отказались.

Елена Делле Донн

Еще одна олимпийская чемпионка Рио американская баскетболистка Елена Делле Донн, по данным Fancy Bear, также в августе текущего года сдала положительный тест на амфетамин. Кроме того, с 2014 года она принимала гидрокортизон, который также классифицируется как допинг.

Серена и Винус Уильямс

Хакеры Fancy Bear сообщают, что Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах употребляла оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, а ее старшая сестра с 2010 по 2013 год принимала преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

В 2014 году Серена пребывала в не самых лучших кондициях и смогла победить только на одном турнире Большого шлема (Открытый чемпионат США), а годом позже во время победного для нее Открытого чемпионата Франции то и дело появлялись сообщения о том, что она неважно себя чувствует, несколько оправдывая ее неубедительные победы в трех партиях.

Винус Уильямс хоть и вернулась в элиту мирового тенниса, но громких побед давно не одерживала, а за последние шесть лет выходила в завершающие стадии турниров Большого шлема только четыре раза - в 2010, 2015 (дважды) и 2016-м.

Сестры Уильямс никогда не делали заявлений о положительных допинг-тестах, как, например, в марте поступила Мария Шарапова.

Сейчас россиянка отбывает двухлетнюю дисквалификацию, а решение на ее апелляцию Спортивный арбитражный суд (CAS) бещал огласить в начале октября.

При этом надо отметить, что во всех перечисленных случаях американские спортсмены принимали запрещенные вещества легально, по договоренности с WADA.

МОК подтвердил взлом, но опроверг допинг

Международный олимпийский комитет (МОК) через несколько часов после публикации данных подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS.

"Мы не можем давать комментарии по документам, которые были незаконно получены из системы ADAMS", - цитирует пресс-службу комитета ТАСС.

В то же время в МОК заявили, что Серена и Винус Уильямс не попадались на допинге как минимум во время Олимпиады-2016 в Рио-де Жанейро.

"МОК может подтвердить, что спортсмены, имена которых упомянуты (в связи со взломом базы данных WADA), не нарушали никаких антидопинговых правил во время Олимпийских игр - 2016 в Рио", - говорится в сообщении комитета.

Российский след

Публикацию документов хакерской группой Fancy Bear многие наверняка расценят как акцию возмездия за то, что пережил российский спорт за последние годы при непосредственном участии немецкого телеканала ARD, главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена и Американского антидопингового агентства (USADA).

В частности, генеральный директор WADA Оливье Ниггли уже заявил о российском следе в организации хакерских атак.

"WADA осуждает эти продолжающиеся кибератаки, которые проводятся в попытке разрушить агентство и глобальную систему борьбы с допингом. WADA было проинформировано правоохранительными органами, что все эти атаки идут из России.

WADA подтверждает, что российская группа кибершпионажа, называемая "Царской командой", также известная как Fancy Bear, незаконно получила доступ к системе ADAMS, к данным, хранившимся в учетной записи, созданной для использования во время Олимпиады в Бразилии.

Эти преступные действия ставят под серьезную угрозу усилия мирового антидопингового сообщества, направленные на восстановление доверия к России после отчета Макларена", - цитирует Ниггли официальный сайт WADA.

2 сентября Ниггли уже отмечал, что Россия использует все методы для того, чтобы замять допинговый скандал. По словам функционера, на протяжении последних недель российские хакеры ежедневно предпринимали попытки взлома серверов организации.

В июле этого года независимая комиссия WADA в своем докладе заявила, что Московская антидопинговая лаборатория осуществляла поддержку замешанных в применении допинга спортсменов в рамках навязанной государством системы, лаборатория в Сочи использовала "уникальную методику по замене допинг-проб", а Министерство спорта России контролировало манипуляции с пробами при помощи ФСБ и Центра спортивной подготовки национальных сборных России.

Данные, приведенные в документе, сильно ударили по имиджу отечественного спорта, а также едва не повлияли на участие всей сборной России в Олимпиаде-2016.

В итоге Международный олимпийский комитет все же не стал отстранять российскую команду, ограничившись выборочными запретами, а основной удар на себя приняли паралимпийцы, которые пропустят предстоящую Паралимпиаду и рискуют не попасть на Зимние игры в Пхенчхане.