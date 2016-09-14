Выбран новый президент УЕФА

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Выбран новый президент УЕФА

На эту должность претендовали главы футбольных организаций Словении и Нидерландов.

Глава Футбольной ассоциации Словении (NZS) Александер Чеферин избран президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конгрессе организации в Греции, сообщает "Р-Спорт", передает vesti.kz.

Выборы нового главы УЕФА прошли 14 сентября в Афинах. Из 55 голосов 42 были отданы за Чеферина, а 13 - за его оппонента на выборах главу Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэля ван Прага.

Швейцарское федеральное бюро юстиции 25 сентября 2015 года открыло дело против бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера по подозрению в том, что он в 2011 году незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Мишелю Платини, который на тот момент возглавлял УЕФА. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля смягчил санкции в отношении Блаттера и Платини, сократив срок их отстранения до шести лет. В результате данного расследования французский чиновник покинул пост главы УЕФА.

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