100 мешков кофе просит бразильская больница из-за отсутствия финансирования

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100 мешков кофе просит бразильская больница из-за отсутствия финансирования

Если необходимый объем кофе будет передан учреждению, его представители продадут этот продукт и направят вырученные средства на выплату зарплат.

Одна из бразильских больниц, расположенных в регионе Франка (штат Сан-Паулу), обратилась к благотворительным организациям с просьбой пожертвовать ей сто мешков с кофе. Как сообщила в понедельник газета Folha de São Paulo, передает Тасс.

Таким образом представители медицинского учреждения рассчитывают более эффективно справиться с последствиями финансового кризиса, из-за которого многим сотрудникам приходится задерживать зарплату.

В пересчете на рыночные цены просьба руководства больницы означает, что оно намерено получить от благотворительных организаций около 50 тыс. реалов ($15,4 тыс.). Если необходимый объем кофе будет передан учреждению, его представители продадут этот продукт и направят вырученные средства на выплату зарплат.

"Мы также не против, чтобы производитель передал кофе на любой склад (это даже более надежно), а нам лишь сообщил о своем пожертвовании. Когда склад продаст обозначенный объем продукции, мы заберем деньги", - заявил директор больницы Уандерлей Синтра Феррейра.

Больница "Аллан Кардек", как и многие другие бразильские госучреждения, на протяжении последних месяцев испытывает серьезные финансовые трудности. Впервые ее руководство выдвинуло инициативу о получении пожертвований в виде кофейных зерен в прошлом году. Тогда медицинскому учреждению удалось собрать около 70 мешков товара - больница расположена в регионе, где находится сразу несколько крупных кофейных плантаций, и местным жителям проще поддержать врачей и санитаров именно этой продукцией.

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