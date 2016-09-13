Самые последние новости о катастрофе рейса Шарм-эль-шейх - Санкт-Петербург

Эксперты в Египте установили место, где была заложена бомба, которая привела к катастрофе самолета A321 в небе над Синаем. Ее заложили в отсек негабаритного багажа.

Международная техническая комиссия, работающая в Египте, установила эпицентр взрыва в самолете А321 авиакомпании « Когалымавиа » в конце октября минувшего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, передает РБК.

По данным издания, авиаэксперты после выкладки собранных фрагментов А321 в ангаре аэропорта Каира, пришли к выводу, что взрыв произошел в хвостовой части самолета - чуть позади последнего ряда кресел.

При этом эпицентр находился не за спинками кресел, как предполагалось ранее, а примерно двумя метрами ниже - на полу так называемого отделения рассыпного груза (bulk-камеры). В А321 это помещение объемом около 5 куб. м обычно используется для перевозки негабаритных пассажирских грузов: детских и инвалидных колясок, лыж, велосипедов, клеток с животными и пр., уточняет издание.

Кроме того, благодаря выкладке, эксперты смогли установить и примерную схему совершенного преступления. Эксперты не исключают, что для закладки бомбы террористы привлекли сотрудника сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эль-Шейх .

Как уточняет газета, чемоданы и сумки пассажиров еще в здании аэропорта уложили в стандартные авиационные металлические контейнеры, которые опечатали, привезли к самолету и затем распределили в двух расположенных под фюзеляжем А321 основных багажных отделениях.

Негабаритный багаж был доставлен к стоявшему на летном поле лайнеру отдельным рейсом погрузчика. Пакет с небольшой бомбой, как предполагают эксперты, был занесен первым. После чего его заложили детскими колясками и мебелью, надежно скрыв таким образом от посторонних глаз.

Как пишет издание, бомба была снабжена часовым либо барометрическим - реагирующим на падение давления - механизмом. Он сработал примерно через 22 минуты после старта на скорости около 750 км/ч и высоте около 10,2 тыс. м.

Взрыв привел к образованию дыры в левой нижней части bulk-камеры с рваными и выгнутыми наружу краями, контуры которой и были обнаружены на выкладке. «Затем, уже благодаря взрывной разгерметизации салона и воздействию воздушного потока на летящий лайнер, по всему контуру последнего скрепляющего фюзеляж шпангоута произошел разрыв обшивки - у машины буквально оторвался хвост», - пишет газета.

Потеря хвостовой части вместе с рулями высоты и направления привела, в свою очередь, к стремительному и уже не контролируемому пикированию машины. Большинство пассажиров, получивших тяжелейшие баротравмы и испытавших чудовищные перегрузки, погибли еще в воздухе, предполагают эксперты.

Ранее сообщалось, что авиаэксперты в Египте нашли место, откуда началось разрушение лайнера. Однако тогда оно названо не не было.