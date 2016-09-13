Самый дорогой чайник в мире оценили в 3 миллиона долларов

В Лондоне представили самый дорогой в мире заварочный чайник.

Как сообщает Luxurylaunches, его стоимость составляет 3 миллиона долларов, передает Lenta.ru.

Золотой чайник под названием Egoist был создан ювелирами итальянской фирмы Scavia, для декора понадобилось свыше 1,6 тысячи бриллиантов и 388 рубинов. В центре он украшен рубином весом более 6 карат (1,2 грамма), а крышку венчает еще один 20-каратный драгоценный камень (около 4 граммов).

Этот чайник стал частью коллекции Chitra, куда входит порядка 1700 уникальных экземпляров кухонной утвари и посуды. Среди них: серебряный чайный сервиз, принадлежавший дочери Уинстона Черчилля , и набор посуды времен китайской династии Сун , который в 1816 году купил король Людовик XVIII .

До этого одним из самых дорогих чайников считался тот, что был продан в 2007 году на аукционе Sotheby's. Его оценили в 2 миллиона долларов.

Речь идет о фарфоровой посуде, которая принадлежала королеве Елизавете I. Этот чайник сделали в Китае и преподнесли монарху в качестве подарка. Позднее королева подарила его своему духовнику Генри Парри в 1603 году.