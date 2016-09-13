5-летнюю девочку выдали замуж за несколько часов до ее смерти

В США родители "выдали замуж" свою 5-летнюю дочь за несколько часов до ее смерти. Замужество было заветной мечтой неизлечимо больной девочки, сообщает телеканал WFAA.

5-летняя Мэри Мессей страдала от хронической пневмонии и муковисцидоза. Умирающая девочка мечтала выйти замуж, и родители решили исполнить желание неизлечимо больной дочери. Узнав, что дочке осталось жить считанные часы, мать купила ей белое платье и корону. Избранником девочки стал ее друг - 6-летний Демиен.

В больничную палату, где и прошла церемония "бракосочетания", к невесте Дэмиен пришел с кольцами с изображением Микки и Минни Маус. После церемонии маленькие молодожены вместе с родителями отпраздновали это важное событие, полакомившись "свадебным" тортом.

Отмечается, что после своей свадьбы маленькая Мэри прожила еще шесть часов. Утром следующего дня неизлечимо больная невеста умерла.