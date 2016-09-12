133 человека погибли в результате наводнения в КНДР

Еще 395 пропали без вести.

Все центральные газеты КНДР опубликовали в понедельник обращение ЦК Трудовой партии Кореи с призывом к населению принять активное участие в кампании по ликвидации последствий наводнения в провинции Хамген-Пукто .

По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия там погибли 133 человека, 395 пропали без вести. Как отмечает центральное партийное издание " Нодон синмун ", "все человеческие, материальные и технические ресурсы страны мобилизованы для ликвидации последствий удара стихии". Газета уверена, что народ КНДР "в сжатые сроки сумеет залечить раны, нанесенные северным регионами страны", сообщает ТАСС.

Согласно сведениям национального метеорологического управления страны, "это было самое мощное стихийное бедствие после освобождения Кореи в 1945 году". В Хамген-Пукто разрушены десятки тысяч жилых домов и общественных зданий, огромный ущерб нанесен транспортной и энергетической системе, промышленным предприятиям и посевам зерновых культур, отмечается в обращении.

В этих условиях, сообщает информационное агентство ЦТАК , руководство ТПК, различные министерства и ведомства принимают экстренные меры по оказанию помощи жителям этого региона, оказавшимся в зоне затопления. В районы бедствия направлены строительные бригады, которые участвовали в возведении многоэтажных жилых корпусов на улице Ренмен в Пхеньяне . К восстановительным работам привлечены части Корейской народной армии .

Ранее сообщалось, что в Хамген-Пукто из-за стихийного бедствия были эвакуированы более 44 тысяч человек. В этом северном регионе, где только с 29 августа по 2 сентября выпало от 290 до 320 мм осадков, из берегов вышла река Туманган.