Врачи озвучили диагноз Хиллари Клинтон после её падения на траурной церемонии

Её лечащий врач Лиза Бардек сообщила, что у кандидата в президенты пневмония.

Хиллари Клинтон страдает от пневмонии - об этом сообщила личный врач кандидата в президенты от демократов после публикации видео, где Хиллари Клинтон упала при посадке в машину, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл 11 сентября, на траурной церемонии, посвящённой очередной годовщине атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке.

После этого 68-летняя Хиллари Клинтон отменила свою поездку в Калифорнию и вернулась домой в Нью-Йорк. Сейчас кандидат в президенты проходит курс лечения антибиотиками. Врачи также рекомендовали ей пересмотреть график работы и отдохнуть.

Отметим, что первый из трёх президентских дебатов назначен на 26 сентября, а выборы пройдут в США 8 ноября.

Ранее соратники её оппонента Дональда Трампа уже сообщали, что у Хиллари Клинтон проблемы со здоровьем. Её августовское выступление было прервано приступом кашля, который длился минуту.

Тогда в штабе Клинтон отшутились, что заболевание Хиллари называется "аллергия на Трампа".

В июле Хиллари Клинтон стала первой в истории женщиной-кандидатом в президенты США.

Её соперник, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп, старше неё на два года - ему 70 лет.