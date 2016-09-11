Южная Корея пригрозила «превратить в пепел» Пхеньян при ядерной угрозе

Южная Корея разработала план упреждающего массированного удара по Пхеньяну в случае, если увидит признаки готовящейся ядерной атаки со стороны КНДР, пишет РБК со ссылкой на военного источника в Сеуле агенства "Ренхап".



«Каждый район Пхеньяна, особенно те, где укроется северокорейское руководство, будет полностью уничтожен баллистическим ракетами и фугасными снарядами, как только Север покажет малейший признак использования ядерного оружия. Другими словами, столица КНДР будет превращена в пепел и стерта с карты», — сказал источник агентства.



По его словам, для этих целей Сеул может задействовать свои боевые ракеты «земля — земля» дальностью 300, 500 и 1 тыс. км.



В ночь на пятницу, 9 сентября, КНДР провела испытания самой большой и мощной ядерной боеголовки. «Проведенный тест окончательно подтвердил специфические особенности ядерной боеголовки, которая была стандартизирована для использования на баллистических ракетах «Хвасон» стратегических сил КНДР», — говорилось в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).



Во время испытаний сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился на поверхности земли рядом с полигоном, на котором произошел ядерный взрыв.



В сообщении ЦТАК отмечалось, что основная задача подобных ракет — «защита от провокаций вражеских сил». Атомная бомба является «контрмерой против шантажа, угроз и санкций в отношении КНДР, проводимых враждебными странами под руководством США».



Мировое сообщество осудило новые ядерные испытания КНДР. Президент США Барак Обама назвал их «серьезной угрозой» для мира в регионе и на международном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ядерные испытания в Северной Корее нарушением принципов международного права. Китайский МИД подчеркнул, что выразит свой протест напрямую послу КНДР, и назвал испытания «последним действием по дестабилизации ситуации на Корейском полуострове». Ядерные испытания КНДР также стали поводом для созыва экстренного заседания Совбеза ООН.