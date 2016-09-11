В США скончалась героиня знаменитого снимка “Поцелуй на Таймс-сквер”

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В США скончалась героиня знаменитого снимка “Поцелуй на Таймс-сквер”

В США на 93-м году жизни скончалась Грета Циммер Фридман — медсестра, ставшая вместе с моряком Джорджем Мендосой американским символом окончания Второй мировой войны, пишет РИА новости.

Грета Циммер Фридман и Джордж Мендоса получили известность благодаря снимку фотографа Альфреда Эйзенштадта, сделанному на Таймс-сквер в Нью-Йорке в день победы над Японией в 1945 году. Поцелуй, запечатленный на фотографии, как утверждала Фридман, был спонтанным.

Грета Циммер Фридман, как сообщил ее сын Джошуа, скончалась 8 сентября в Вирджинии. До этого женщина страдала от пневмонии.

Долгое время разные люди заявляли, что именно они являются героями снимка, и лишь десятилетия спустя подтвердились личности изображенных на фото Мендосы и Фридман.

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