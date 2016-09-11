Актеры сериала "Игра престолов" поздравили Головкина с победой

Звезды и продюсеры сериала "Игра престолов" навестили Геннадия Головкина после боя в раздевалке, сообщается на официальной странице GGG в ВКонтакте.

Актеры и продюсеры шоу НВО сделали совместное фото с победителем, чем очень обрадовали казахстанцев. Комментаторы с гордостью пишут, что Гена стал звездой для звезд.

Геннадий Головкин одержал техническую победу над британцем Келлом Бруком. В пятом раунде команда англичанина выбросила полотенце на ринг.