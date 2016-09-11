Актеры сериала "Игра престолов" поздравили Головкина с победой

Звезды и продюсеры сериала "Игра престолов" навестили Геннадия Головкина после боя в раздевалке, сообщается на официальной странице GGG в ВКонтакте.
Актеры и продюсеры шоу НВО сделали совместное фото с победителем, чем очень обрадовали казахстанцев. Комментаторы с гордостью пишут, что Гена стал звездой для звезд.
Геннадий Головкин одержал техническую победу над британцем Келлом Бруком. В пятом раунде команда англичанина выбросила полотенце на ринг.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.