"Фейсбук" отменил решение об удалении фото вьетнамской девочки

Администрация социальной сети "Фейсбук" отменила решение об удалении знаменитой фотографии девочки, спасающейся от бомбардировки напалмовыми бомбами в Сайгоне во время войны во Вьетнаме, сообщает ВВС.

Представители соцсети объявили, что восстанавливают все посты с этим снимком, потому что "распространение фотографии такой исторической ценности важнее, чем защита сообщества "Фейсбука".

Ранее на социальную сеть обрушилась волна критики после того, как со "Фейсбук"-страницы норвежской газеты Aftenposten был удален пост о знаковых фотографиях войны.

Публикация была удалена, так как сотрудники соцсети сочли, что работа пулитцеровского лауреата Ника Ута "Напалм во Вьетнаме", на которой изображена голая девочка, противоречит правилам "Фейсбука" как демонстрирующая обнаженное тело.

Главный редактор издания Эспен Хансен после этого обратился к основателю и главе "Фейсбука" Марку Цукербергу с открытым письмом, где обвинил его в "злоупотреблении властью".

Первоначально в социальной сети отказались отменить решение, несмотря на массовую критику, к которой подключился даже премьер-министр Норвегии.

"Несмотря на то, что мы признаем, что эта фотография является знаковой, нам сложно делать различие между разрешением размещать фотографии обнаженного ребенка в одном случае и запрещением в другом", - говорилось в заявлении "Фейсбука".

Однако позже представители социальной сети сообщили, что признают "глобальное значение этого снимка в документировании определенного исторического момента" и возвращают все удаленные публикации.

Кто эта девочка на фотографии из Сайгона?

Ким Фук в июне 1972 года было девять лет. Фотограф Ник Ут снял ее в момент, когда она вместе с другими детьми спасалась бегством во время бомбардировки напалмовыми бомбами северной части Сайгона во время войны во Вьетнаме.

Она получила ужасные ожоги, и Ник Ут вместе с корреспондентом канала ITV Кристофером Уэйном доставили ее в больницу. Им было сказано, что девочка не доживет до конца дня.

Вопреки прогнозу врачей, после 14 месяцев в больнице и 17 операций Ким смогла вернуться домой.

Сейчас ей 53 года, она живет в Торонто с мужем, детьми и родителями.

Она продолжает испытывать постоянные боли, но утверждает, что смогла обрести покой.

Она основала благотворительный фонд Kim Phuc Foundation, оказывающий поддержку детям-жертвам войн.