Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

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Как выглядит чашка кофе в разных странах мира

Утро миллионов человек по всему миру начинается с чашечки бодрящего кофе. И в каждой стране свои секреты его приготовления.

Некоторые из них стали настоящим открытием.

Яичный кофе (Вьетнам)

В основе рецепта — яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе.

Лапландский кофе (Финляндия)

В чашку сначала кладется лапландский сыр, затем заливается кофе.

Эспрессо по-римски (Италия)

Эспрессо с долькой лимона, причем перед употреблением лимон надо «расплющить» ложечкой о стенки или дно чашки.

Лагрима (Аргентина)

В молочную пену добавляется лишь пара капель крепкого кофе. Проще говоря, это скорее молоко с кофе.

Бонбон (Испания)

Это эспрессо со сгущенным молоком. А если смешать половину обычного молока с половиной сгущенного молока, получится leche y leche.

Кофе со специями (Марокко)

Смесь специй вроде семечек кунжута, черного перца и мускатного ореха с кофейными бобами перемалывается, и получается... действительно сильный напиток.

Кофе с чаем (Гонконг)

Микс из кофе и чая с молоком впечатляет с первого глотка! Понадобится 4 пакетика черного чая, перец, сгущенное молоко и 2 шота кофе.

Фраппе (Греция)

Кофе, мороженое, молоко и ледяная вода — вот ингредиенты вкусного frappé.

Фарисей (Германия)


Этот напиток изобрели в Германии для того, чтобы маскировать наличие алкоголя на семейных торжествах: под обильной шапкой из взбитых сливок «скрывается» приличная порция рома в кофе.

Тоуба (Сенегал)

Во время обжарки кофе добавляются зерна гвинейского перца. Сам напиток заваривается как обычный фильтрованный кофе.

Кофе с чесноком и медом (Турция)

Популярный напиток в Турции. Этот кофе еще называется «Рецепт старого мавра».

Кофе с апельсином (Ямайка)

Ямайка в первую очередь ассоциируется с ромом. Неудивительно, что традиционный ямайский кофе готовят, добавляя в него этот крепкий алкогольный напиток.

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