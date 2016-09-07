Пивной фонтан появился в Словении

В Словении появился первый в Европе пивной фонтан. Об этом сообщает Российская газета.

Как отмечает издание, фонтан снабжен пятью кранами из которых льются разные сорта пива. Воспользоваться необычным сооружением сможет каждый желающий. Правда придется заплатить шесть евро. За данную сумму можно наполнить кружку не более пяти раз.

Мэр города Жалец Янко Кос на открытии фонтана выразил надежду, что данный фонтан заинтересует туристов.

"Наша цель не в том, чтобы позволить людям напиваться здесь. Мы хотим продвигать культуру потребления пива. Мы рассчитываем привлечь в город больше туристов, которые, несомненно, заинтересуются новой достопримечательностью", - глава города Жалец.

Сотни словенцев отметили открытие достопримечательности кружкой хмельного напитка.