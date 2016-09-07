За 195 млн долларов выставлен на продажу особняк из фильма "Крестный отец"

В поместье расположены живописные сады, два теннисных корта, бассейн и зона для приемов, рассчитанная на 400 человек.

Калифорнийский особняк в округе Лос-Анджелес , в котором снимались сцены из фильма " Крестный отец ", выставлен на продажу за 195 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal .

Речь идет о построенном в 1925 году поместье в знаменитом районе Беверли-Хиллз на западе Лос-Анджелеса. Оно считается одним из самых дорогих объектов недвижимости на территории США. На площади в два гектара расположены шесть построек, включая ночной клуб и кинотеатр, а жилой комплекс состоит из 28 спален и 38 санузлов.

В поместье также расположены живописные сады, два теннисных корта, бассейн и зона для приемов, рассчитанная на 400 человек. Стены поместья отделаны терракотовой штукатуркой, а в его архитектуре сочетаются элементы испанского и итальянского стилей.

Спроектировал особняк американский архитектор Гордон Кауфман, который, знаменит, прежде всего, участием в создании дамбы Гувера , сооруженной в нижнем течении реки Колорадо в 1936 году.

Особняк в последнее время сдавался за 600 тысяч долларов в месяц. Нынешний владелец недвижимости инвестор Леонард Росс просит за особняк на $30 миллионов больше, чем предыдущая оценочная стоимость, отмечает издание.

Наиболее известным из хозяев поместья считается американский медиа-магнат и основатель холдинга Hearst Corporation Уильям Херст , стоявший у истоков создания так называемой "желтой прессы". В этом особняке проводили медовый месяц в 1953 году 35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Кроме всего прочего, особняк известен тем, что там были сняты несколько сцен легендарного фильма " Крестный отец ".