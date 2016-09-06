Как выглядит школьная форма в разных странах

Школьная форма - способ не только дисциплины учеников, но и выравнивания социальных различий.
Для большинства наших детей
В конце концов, в школу дети ходят учиться, а не красоваться друг перед другом. Marketium.ru решили узнать, так ли все страшно и так ли нашим детям не повезло, сравнив типичную школьную форму разных стран.
1. Таиланд
Еще одна страна, где “белый верх — черный низ” считается общепринятым форматом. Правда, девочки стараются, чтобы юбки были покороче, а разрез блузки поглубже.
2. Англия
Практически родина классической
3. Япония
Традиционная школьная форма Японии изрядно вдохновила создателей манги. Короткие плиссированые юбки, темно-синий цвет, бордовые галстуки у парней и бордовые же банты на шеях девочек. Думаю, что в особом представлении этот комплект не нуждается.
4. Малайзия
Все учащиеся в Малайзии подчиняются довольно строгим правилам. Платья для девочек должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать колени, а рукава рубашек должны закрывать локти. По сравнению с тайскими учениками, малайские гораздо более консервативны.
5. Австралия
Австралийская школьная форма похожа на смесь классики и стиля бойскаутов. Удивительно, что галстуки в большей степени обязательные для девочек, а вот широкополые зеленые шляпы носят все без исключения.
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За основу классического школьного комплекта здесь берется традиционная одежда. Как и во многих арабских странах. Для мальчиков здесь приготовлена белая “кандура” и цветастая тюбетейка, для девочек — хиджаб и вуаль.
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Довольно странный крой этой формы объясняется тем, что у бутанских учеников нет портфелей — все тетрадки и книжки они приносят прямо в одежде!
8. США
В Штатах вы найдете обязательную школьную форму только в дорогих элитных школах. И, скорее всего, она будет похожа на английскую, лишь с некоторыми поправками. На общегосударственном уровне понятие “школьной формы” нет. Каждый школьник приходит, в чём заблагорассудится.
9. Китай
Школьная форма в большинстве школ Китая отличается только размерами. Причем, между формой мальчиков и девочек почти нет различий – они носят свободные спортивные костюмы.
10. Корея
В основном корейские школы требуют соблюдение делового стиля. Это пиджаки, классические брюки и юбки, галстуки. Своего рода компромиссом между требованием и стилем становятся характерные комплекты “на европейский манер”. Цвета не регламентированы строго, но основными остаются черный, серый и синий.
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