Как выглядит школьная форма в разных странах

Школьная форма - способ не только дисциплины учеников, но и выравнивания социальных различий.

Для большинства наших детей школьная форма - бич и кара, по их собственному признанию. Черный верх и белый низ кажутся скучными, пресными и вообще не дают простора для самовыражения. Это что касается позиции детей. Родители считают иначе. Школьная форма - способ не только дисциплины учеников, но и нивелирования социальных различий.

В конце концов, в школу дети ходят учиться, а не красоваться друг перед другом. Marketium.ru решили узнать, так ли все страшно и так ли нашим детям не повезло, сравнив типичную школьную форму разных стран.

1. Таиланд

Еще одна страна, где “белый верх — черный низ” считается общепринятым форматом. Правда, девочки стараются, чтобы юбки были покороче, а разрез блузки поглубже.

2. Англия

Практически родина классической школьной формы . И, если цветовая гамма может варьироваться от школы к школе, то материалы и покрой остаются неизменными. Твид, шотландка и гербовые нашивки выглядят благородно и не вычурно.

3. Япония

Традиционная школьная форма Японии изрядно вдохновила создателей манги. Короткие плиссированые юбки, темно-синий цвет, бордовые галстуки у парней и бордовые же банты на шеях девочек. Думаю, что в особом представлении этот комплект не нуждается.

4. Малайзия

Все учащиеся в Малайзии подчиняются довольно строгим правилам. Платья для девочек должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать колени, а рукава рубашек должны закрывать локти. По сравнению с тайскими учениками, малайские гораздо более консервативны.

5. Австралия

Австралийская школьная форма похожа на смесь классики и стиля бойскаутов. Удивительно, что галстуки в большей степени обязательные для девочек, а вот широкополые зеленые шляпы носят все без исключения.

6. Оман

За основу классического школьного комплекта здесь берется традиционная одежда. Как и во многих арабских странах. Для мальчиков здесь приготовлена белая “кандура” и цветастая тюбетейка, для девочек — хиджаб и вуаль.

7. Бутан

Довольно странный крой этой формы объясняется тем, что у бутанских учеников нет портфелей — все тетрадки и книжки они приносят прямо в одежде!

8. США

В Штатах вы найдете обязательную школьную форму только в дорогих элитных школах. И, скорее всего, она будет похожа на английскую, лишь с некоторыми поправками. На общегосударственном уровне понятие “школьной формы” нет. Каждый школьник приходит, в чём заблагорассудится.

9. Китай

Школьная форма в большинстве школ Китая отличается только размерами. Причем, между формой мальчиков и девочек почти нет различий – они носят свободные спортивные костюмы.

10. Корея

В основном корейские школы требуют соблюдение делового стиля. Это пиджаки, классические брюки и юбки, галстуки. Своего рода компромиссом между требованием и стилем становятся характерные комплекты “на европейский манер”. Цвета не регламентированы строго, но основными остаются черный, серый и синий.