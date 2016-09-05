Бездомных собак устраивают на работу и дают им жилье в Чили

В городе Кильпуэ в Чили решили помочь тысячам собак, одиноко бродящих по улицам. Жители провели специальную подготовку и устроили мохнатых друзей на службу в полицию.

Бывшие бездомные собаки теперь носят специальные светоотражающие жилеты и сопровождают полицейских, помогая охранять общественный порядок на улицах города, передает AdMe.ru.

Кроме престижной работы, собакам предоставляют жилье и пропитание. В общем, полный социальный пакет.

"Собаки после дрессировки вернутся на улицы города, но теперь в качестве борцов с преступностью", - говорит мэр города Кристиан Виттори.

Это отличный пример того, что животные могут получить новую жизнь и приносить благо обществу.