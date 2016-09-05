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17 сирийских детей умерли от голода

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17 сирийских детей умерли от голода

За время блокады погибли свыше 2 200 человек, из них более 400 детей и 850 женщин.

В окруженных террористами городах с шиитским населением на северо-западе Сирии сложилась критическая ситуация. Из-за недостатка еды и воды ежедневно умирают дети, передает НТВ.

"В последние месяцы наблюдается острая нехватка еды и воды. Медикаментов нет вообще. Только за последние несколько дней от голода погибли 17 детей", - сообщил представитель народного совета Фуа и Кефрая.

Окруженные террористами города постоянно находятся под бомбардировкой: ежедневно на жилые кварталы падают больше тысячи самодельных ракет и минометных снарядов. В этих двух городах, которые находятся в блокаде более трех лет, проживают порядка 20 тысяч мирных граждан. Гуманитарную помощь для них доставляет при помощи авиации. В городах более четырех тысяч раненых, но нет ни лекарств, ни возможности их эвакуировать.

"У нас большое количество людей, нуждающихся в экстренной помощи. Но их не дают эвакуировать. Детей кормим один раз в день крупами, которые сбрасывают с самолетов", - отметил представитель народного совета Фуа и Кефрая.

Сообщается, что за время блокады погибли свыше 2 200 человек, из них более 400 детей и 850 женщин.

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