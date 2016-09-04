Саммит G20 открывается в Международном выставочном центре в Ханчжоу

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Саммит G20 открывается в Международном выставочном центре в Ханчжоу

Саммит "группы двадцати" открывается в Международном выставочном центре в китайском Ханчжоу, передает ИА Новости-Казахстан.

Первое рабочее заседание "Укрепление координации экономической политики и новый путь к росту" будет посвящено обсуждению текущей макроэкономической ситуации в мире, возможностей для стимулирования развития, в том числе путем проведения структурных реформ, повышения уровня индустриализации и внедрения инновационных технологий.

Всего на саммит в Китай прибыли президенты и главы правительств 19 стран (Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, Республики Корея, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, ЮАР, Японии) и Европейского союза.

В саммите помимо глав государств-участников в качестве постоянно приглашенных гостей участвуют премьеры Испании и Сингапура. Приглашены также главы Египта, Казахстана, Таиланда, Лаоса, Чада (председатель Африканского союза в 2016 году), а также руководство ключевых международных организаций — ООН, Всемирного банка, ВТО, МВФ и другие.

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