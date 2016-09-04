В Афганистане в ДТП погибли 50 человек

Крупное ДТП произошло на автотрассе Кабул-Кандагар на юге Афганистана, со сслыкой на местные СМИ сообщает "Московский Комсомолец".

Пассажирский автобус врезался в автоцистерну с топливом. По информации TOLO News, погибли 50 человек.



Издание Pajhwok ранее со ссылкой на губернатора провинции утверждало, что жертвами ДТП стали 34 человека, 28 пострадали. Сразу после столкновения транспортные средства загорелись. Тела погибших сильно обгорели, поэтому установить их личности будет сложно. По предварительным данным, среди них есть дети.