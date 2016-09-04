Владимир Путин подарил лидеру Китая коробку мороженого

Президент России Владимир Путин, прибывший в Китай, привез председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого, передает ТАСС.



"Я обещал вам его привезти. Я в подарок вам привез целую коробку мороженого", - сказал Путин.



В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил Путина за подарок. "Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность", - сказал Си Цзиньпин.



2 сентября на встрече Путина с потенциальными инвесторами в дальневосточном регионе один из китайских бизнесменов пожаловался на то, что им не разрешают вывозить из России мороженое, которое в Китае очень любят. Российский лидер признался, что удивлен.

"В первый раз об этом слышу. Буду когда теперь ездить [в Китай], то председателю Си [Цзиньпину] буду привозить с собой мороженое как особый подарок", — добавил он.