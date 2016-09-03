Прозрачную пятидолларовую банкноту выпустили в Австралии

Новые банкноты находятся в обороте с 1 сентября.

Австралийские деньги и так были одними из самых защищённых в мире, а теперь Резервный банк Австралии представил новую 5-долларовую банкноту, которая закрепит достижения страны в области безопасности и поднимет её в рейтинге самых красивых купюр в мире, передает Life.ru.

В числе инноваций - полностью прозрачное "окно", сразу несколько меняющих цвет элементов и специальные поверхности, которые помогут обращаться с деньгами слабовидящим. Новые деньги находятся в обороте с 1 сентября.