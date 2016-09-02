Самый длинный стеклянный мост закрыли для посетителей

Когда сооружение возобновит работу, не уточняется.

Самый длинный в мире стеклянный мост, расположенный в китайской провинции Хунань , временно закрыли для посетителей, сообщает 2 сентября портал Sina, передает Lenta.ru.

Это было сделано для обновления программного и аппаратного обеспечения систем моста. Когда сооружение возобновит работу, не уточняется.

Мост был открыт для посетителей в тестовом режиме 20 августа. Он рассчитан на посещение до восьми тысяч человек в день, однако число желающих намного превышало этот лимит, отмечает Sina.

В июне стеклянный мост проверили на прочность. Более 30 китайцев и иностранных туристов попытались разбить его кувалдами, но это им не удалось.