Самый длинный стеклянный мост закрыли для посетителей

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Самый длинный стеклянный мост закрыли для посетителей

Когда сооружение возобновит работу, не уточняется.

Самый длинный в мире стеклянный мост, расположенный в китайской провинции Хунань, временно закрыли для посетителей, сообщает 2 сентября портал Sina, передает Lenta.ru.

Это было сделано для обновления программного и аппаратного обеспечения систем моста. Когда сооружение возобновит работу, не уточняется.

Мост был открыт для посетителей в тестовом режиме 20 августа. Он рассчитан на посещение до восьми тысяч человек в день, однако число желающих намного превышало этот лимит, отмечает Sina.

В июне стеклянный мост проверили на прочность. Более 30 китайцев и иностранных туристов попытались разбить его кувалдами, но это им не удалось.

Строительство моста, расположенного в национальном парке Тяньменьшань на высоте 300 метров над каньоном Чжанцзяцзе, завершилось в конце мая. Его длина составляет 393 метра, ширина - шесть метров.

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