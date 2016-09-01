Одна из самых ожидаемых функций появилась в Инстаграм

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Одна из самых ожидаемых функций появилась в Инстаграм

Функция увеличения фото или видео уже доступна пользователям гаджетов на базе iOS, а в ближайшие недели она появится и в смартфонах на базе Android.

Фотосервис Инстаграм позволит пользователям гаджетов под управлением iOS "приближать" предметы, запечатленные на фотографиях и видео, привычным движением пальцев. Такая же возможность появится у владельцев Android-устройств уже в ближайшие недели. Видеоролики с демонстрацией новой функции появились на хостинге YouTube.

По словам разработчиков, в Instagram фото остается увеличенным до тех пор, пока пользователь касается экрана пальцами, как бы "придерживая" снимок в таком положении. Новая функция - удобный способ рассмотреть все в деталях, однако Instagram имеет ограничения на качество загружаемых фотографий, так что некоторые картинки могут выглядеть нечетко после увеличения.

Увеличение снимков и видеороликов - это опция, которую ждали владельцы аккаунтов уже долгое время. Пользователи применяли самые разные трюки, чтобы масштабировать изображения еще до официального появления этой возможности.

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