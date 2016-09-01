55 человек заразились гепатитом после смузи с клубникой в США

Массовая вспышка заболевания произошла в шести штатах.

В США 55 человек заболели гепатитом А после того, как выпили смузи с замороженной клубникой из Египта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Lenta.ru.

По данным телеканала, массовая вспышка заболевания произошла в шести штатах: первые случаи были выявлены в Вирджинии , там заболели 44 человека, по четыре в Мэриленде и Западной Вирджинии , по одному - в Северной Каролине , Орегоне и Висконсине . Возраст больных - от 15 до 68 лет.

Пресс-секретарь CDC Нора Спенсер-Лаволл рассказала, что у болезни достаточно долгий инкубационный период , от 15 до 50 дней, и первые симптомы начали проявляться еще в мае, однако до недавнего времени медики не могли выявить источник инфекции.

К настоящему времени эпидемиологи выяснили, что все заболевшие пили смузи с ввезенными из Египта ягодами, подававшиеся в кафе сети Tropical Smoothie Cafe . Владельцы сети после этого убрали импортную клубнику из меню и закупили новые партии у других поставщиков.

Гепатит A - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое соответствующим вирусом, который передается через зараженную пищу и воду. У него нет хронической стадии и оно не провоцирует постоянных повреждений печени. После того, как инфекция проникает в организм, иммунная система начинает вырабатывать необходимые антитела . Переболев гепатитом А однажды, человек больше не заражается им.

Чтобы предотвратить инфекцию, необходимо сделать прививку. Вакцина против вируса гепатита A считается эффективной для профилактики по всему миру.

Смузи (smoothie, от английского smooth - "однородный, мягкий") - густой напиток, который готовится из измельченных ягод, фруктов или овощей с добавлением сока или молока.