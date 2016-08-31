Пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили российские ВКС в Сирии

Пресс-секретарь «Исламского государства» Абу Мухаммед аль-Аднани был убит в Алеппо в результате удара российского бомбардировщика Су-34, заявило Минобороны России. Ранее о нанесении удара по аль-Адани сообщали США.

Один из главарей и «официальный представитель по работе со СМИ» «Исламского государства» (запрещенная в РК и РФ террористическая организация) Абу Мухаммед аль-Аднани был ликвидирован в сирийском Алеппо 30 августа в результате удара российского бомбардировщика Су-34. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

«30 августа 2016 года в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ численностью до 40 человек. Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммед Аль-Аднани, более известный как «официальный представитель по работе со СМИ» международной террористической группировки «Исламское государство», - говорится в сообщении Минобороны РФ.