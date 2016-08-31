Пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили российские ВКС в Сирии

Автор:
Пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили российские ВКС в Сирии

Пресс-секретарь «Исламского государства» Абу Мухаммед аль-Аднани был убит в Алеппо в результате удара российского бомбардировщика Су-34, заявило Минобороны России. Ранее о нанесении удара по аль-Адани сообщали США.

Один из главарей и «официальный представитель по работе со СМИ» «Исламского государства» (запрещенная в РК и РФ террористическая организация) Абу Мухаммед аль-Аднани был ликвидирован в сирийском Алеппо 30 августа в результате удара российского бомбардировщика Су-34. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

«30 августа 2016 года в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ численностью до 40 человек. Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммед Аль-Аднани, более известный как «официальный представитель по работе со СМИ» международной террористической группировки «Исламское государство», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.08.2016, 16:34
  
Пентагон предостерег Дамаск от нанесения ударов рядом с силами США 3
16.08.2016, 23:29
  
Актюбинец ради джихада в Сирии похитил человека 4
16.08.2016, 23:22
  
Отец и два сына дали клятву ИГИЛ и собрались из Актобе в Сирию 6
16.08.2016, 11:15
  
Приговор 12 актюбинцам, собиравшимся в Сирию, оставили без изменения
11.08.2016, 17:16
  
Приговор 12 актюбинцам, собиравшимся в Сирию, оставили без изменения 8
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Как коты продлевают нам жизнь объяснили ученые
Певца Криса Брауна задержали по подозрению в вооруженном нападении
В США задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ 1
От наводнения в Японии в доме престарелых погибли девять человек
Уснувшего во время выступления Ким Чен Ына чиновника расстреляли 2
В Зимбабве арестовали всех спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Рио 6
Более 320 оленей убило молнией в Норвегии 3
Лучшее время для крепкого и здорового сна назвали ученые
Власти Германии примут 300 тысяч беженцев к концу года 3
4-месячная девочка стала звездой Инстаграма