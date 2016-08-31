Певца Криса Брауна задержали по подозрению в вооруженном нападении

Певец отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям.

Популярный американский певец Крис Браун задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в нападении с применением огнестрельного оружия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Р ейтер .

Ранее сообщалось, что во вторник полиция оцепила и обыскала дом певца в Лос-Анджелесе после звонка женщины c просьбой о помощи в службу 911. По данным СМИ, она заявила, что Браун наставил на нее пистолет.

"Его перевозят в отдел убийств и ограблений, где он будет арестован по подозрению в нападении с огнестрельным оружием", - приводит агентство заявление лейтенанта полиции города Криса Рамиреса. Он отказался сообщить дополнительные подробности инцидента.

Певец опубликовал несколько видеозаписей на своей странице в социальной сети Instagram, в которых отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям. Он заявил, что обнаружил у своего дома полицейских, когда проснулся. Сообщается, что правоохранители провели несколько часов у дома певца, прежде чем получили ордер на обыск дома.

Браун - известный певец R&B. В 2012 году он выиграл премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".

Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд известной певицы Рианны , был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. В октябре 2013 года певец признал вину в совершении преступления, когда в результате драки с Брауном был госпитализирован мужчина.