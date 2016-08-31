Певца Криса Брауна задержали по подозрению в вооруженном нападении

Певец отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям.
Популярный американский певец Крис Браун задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в нападении с применением огнестрельного оружия, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что во вторник полиция оцепила и обыскала дом певца в Лос-Анджелесе после звонка женщины c просьбой о помощи в службу 911. По данным СМИ, она заявила, что Браун наставил на нее пистолет.
"Его перевозят в отдел убийств и ограблений, где он будет арестован по подозрению в нападении с огнестрельным оружием", - приводит агентство заявление лейтенанта полиции города Криса Рамиреса. Он отказался сообщить дополнительные подробности инцидента.
Певец опубликовал несколько видеозаписей на своей странице в социальной сети Instagram, в которых отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям. Он заявил, что обнаружил у своего дома полицейских, когда проснулся. Сообщается, что правоохранители провели несколько часов у дома певца, прежде чем получили ордер на обыск дома.
Браун - известный певец R&B. В 2012 году он выиграл премию Grammy за альбом F.A.M.E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".
Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, тогда бойфренд известной певицы Рианны, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги. В октябре 2013 года певец признал вину в совершении преступления, когда в результате драки с Брауном был госпитализирован мужчина.
В начале мая 2014 года суд оставил Криса Брауна под стражей, после того как он признался в нарушении условий испытательного срока. Летом 2014 года Крис Браун был освобожден из-под стражи, где содержался несколько месяцев за то, что самовольно ушел из реабилитационного центра.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.