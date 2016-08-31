Заместитель шерифа округа Палм-Бич не уточнил, получил 48-летний мужчина имя Владимир Путин при рождении или менял когда-либо свое имя в течение жизни.
Стражи порядка в американском городе
"Именно так его зовут. Случается, что у разных людей одно имя", - указал он. Дэвис ответил отрицательно на вопрос о том, не полагают ли власти, что задержанный мог назваться вымышленным именем.
Представитель управления шерифа отметил, что афроамериканец был взят под стражу после того, как "зашел в один из местных супермаркетов и отказывался уйти". Согласно информации в базе данных управления, инцидент произошел 21 августа, в понедельник мужчина предстал перед судом. По словам заместителя шерифа, задержанный не имеет определенного места жительства.
Дэвис не утонил, получил 48-летний мужчина имя Владимир Путин при рождении или менял когда-либо свое имя в течение жизни.
"Есть немало людей, которых зовут
Как сказал Дэвис, серьезное наказание задержанному не грозит. "Может быть ему придется заплатить штраф, - уточнил блюститель закона. - Он не сделал ничего опасного".
Как отмечается в базе данных управления, мужчину обвиняют в двух нарушениях: пересечении границ частных владений, а также сопротивлении задержанию без применения насилия.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.