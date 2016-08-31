В США задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ

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В США задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ

Заместитель шерифа округа Палм-Бич не уточнил, получил 48-летний мужчина имя Владимир Путин при рождении или менял когда-либо свое имя в течение жизни.

Стражи порядка в американском городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) задержали темнокожего мужчину с таким же именем, как у президента России Владимира Путина. Эту информацию подтвердил ТАСС заместитель шерифа округа Палм-Бич Эрик Дэвис.

"Именно так его зовут. Случается, что у разных людей одно имя", - указал он. Дэвис ответил отрицательно на вопрос о том, не полагают ли власти, что задержанный мог назваться вымышленным именем.

Представитель управления шерифа отметил, что афроамериканец был взят под стражу после того, как "зашел в один из местных супермаркетов и отказывался уйти". Согласно информации в базе данных управления, инцидент произошел 21 августа, в понедельник мужчина предстал перед судом. По словам заместителя шерифа, задержанный не имеет определенного места жительства.

Дэвис не утонил, получил 48-летний мужчина имя Владимир Путин при рождении или менял когда-либо свое имя в течение жизни.

"Есть немало людей, которых зовут Джордж Вашингтон", - отметил заместитель шерифа.

Как сказал Дэвис, серьезное наказание задержанному не грозит. "Может быть ему придется заплатить штраф, - уточнил блюститель закона. - Он не сделал ничего опасного".

Как отмечается в базе данных управления, мужчину обвиняют в двух нарушениях: пересечении границ частных владений, а также сопротивлении задержанию без применения насилия.

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