В Зимбабве арестовали всех спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Рио

Руководство страны недовольно результатом спортсменов на Олимпийских играх.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отдал приказ об аресте всех членов олимпийской сборной страны, как только их самолет приземлился в аэропорту Хараре.

На Олимпиаде-2016 в Рио выступал 31 зимбабвийский спортсмен, но им не удалось завоевать ни одной медали. Самое высокое место, которое удалось занять атлетам из этой страны – восьмое.

«Мы потратили деньги страны на этих крыс, которых называют спортсменами, – приводит цитату президента Зимбабве СЭ со ссылкой на Buzznigeria слова Мугабе. – Если вы не готовы жертвовать собой ради хотя бы медных или латунных медалей, как наши соседи из Ботсваны, значит, вы просто спустили наши деньги. Если бы нам были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных девушек и юношей из Университета Зимбабве.