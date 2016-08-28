Власти Германии примут 300 тысяч беженцев к концу года

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Власти Германии примут 300 тысяч беженцев к концу года

Правительство Германии готовится принять до 300 тысяч мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока к концу года. Об этом в интервью газете Bild am Sonstag рассказал глава федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии Франк-Юнгер Вайзе, передает РБК.


«Мы готовимся принять от 250 тыс. до 300 тыс. беженцев в этом году», — сказал Вайзе.

Собеседник немецкого издания также добавил, что сценарий с прибытием на территорию Германии большего количества людей маловероятен.

В конце июля канцлер Германии Ангела Меркель предложила план из девяти пунктов, который предусматривает борьбу с радикализацией прибывающих в страну мигрантов.

В середине сентября в Германии состоится встреча руководителей крупнейших немецких компаний с Меркель. Канцлер ФРГ намерена обратиться к ним с призывом нанимать на работу больше беженцев.

По данным The Wall Street Journal, министерство финансов Германии намерено потратить около $86,2 млрд в течение следующих четырех лет на обеспечение, жилье и обучение беженцев, а также на помощь странам, из которых они прибывают, чтобы остановить этот поток.

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