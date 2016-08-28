4-месячная девочка стала звездой Инстаграма

Лора Ицумикава, молодая мама из Лос-Анджелеса, одевает свою 4-месячную дочь Джоуи Мари в самые разные образы. И даже во время дневного сна, пишет Вoredpanda.com

От Покемона и персонажей Игры престолов к Звездным войнам, у лос-анджелесского фотографа есть бесконечное множество идей косплея для дочери. Фотографии она размещает на своей странице в Инстаграме.