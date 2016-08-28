В Турции женщинам-полицейским разрешили носить хиджаб

Женщины-полицейские в Турции смогут носить хиджаб как часть их униформы, сообщает РИА Новости.
Согласно опубликованному в газете постановлению, женщины-полицейские получили право носить платок под форменным головным убором при условии, что он будет такого же цвета, как униформа, и не иметь рисунка.
Нововведение раскритиковал заместитель главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Вели Акбаба, который назвал его нарушением беспристрастности полиции.
"Демонстрация полицейскими своих религиозных отличий недопустима, это увеличит раскол в обществе", — цитирует политика газета Cumhuriyet.
В 2013 году правительство Тайипа Эрдогана, в то время премьер-министра страны, отменило запрет на ношение хиджаба для госслужащих, действовавший в стране после основания Турецкой Республики в 1923 году.
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