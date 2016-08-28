Из-за шторма без света остались жители Финляндии

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Из-за шторма без света остались жители Финляндии

Более 190 тысяч человек в субботу остались без света в ряде регионов Финляндии из-за штормового циклона, сообщает финская телерадиокомпании Yle.

Самые сильные порывы, до 24,9 метра в секунду, были зафиксированы в городе Вааса. Ветер повалил деревья на шоссе близ населенного пункта Илмайоки, что привело к ограничению движения.

Поставщик электроэнергии Эления до утра воскресенья восстановил электричество у 60 тысяч клиентов.

Шторм также привел к технической неисправности на железнодорожной ветке между городами Сейняйоки и Коккола в юго-западной части страны. Некоторые поезда решено было заменить автобусами.

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