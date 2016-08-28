Аэропорт в Турции обстрелян ракетами

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) выпустили четыре ракеты по аэропорту в турецком городе Диярбакыр. По сведениям агентства Doğan, обстрелу подвергся полицейский контрольно-пропускной пункт аэропорта, пишет ТАСС.

По данным телеканала NTV, жертв и пострадавших в результате атаки нет. "Погибших и пострадавших нет. Мы полагаем, что целью атаки был полицейский пост аэропорта. Взрывом выбило лишь несколько окон", - цитирует телеканал губернатора провинции.

Сообщается, что обстрел не привел к сбою работы аэропорта.

О РАБОЧЕЙ ПАРТИИ КУРДИСТАНА

Рабочая партия Курдистана(Partiya Karkerên Kurdistan) была основана в 1978 г. С 1984 г. ведет борьбу за независимость Курдистана. В 2002 г. РПК и ее политическое крыло Конгра-гел были включены в список террористических организаций ЕС и оказались под запретом (снят по решению Европейского суда 3 апреля 2008 г.). Лидер организации — Абдуллах Оджалан (Abdullah Öcalan). Председатель — Мурат Карайылан (Murat Karayılan).