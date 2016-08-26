Ресторан казахской кухни в Париже попал в гид Мишлена

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Ресторан казахской кухни в Париже попал в гид Мишлена

Заведение казахстанки Гаухар Ассион, переехавшей в Париж 17 лет назад, попало в самый влиятельный рейтинг ресторанов — гид Мишлена.

В ресторане Chez Mademoiselle подают блюда русской и центрально-азиатской кухни, пишет cosmo.kz. В знаменитый рейтинг заведение попало благодаря высокому качеству подаваемых блюд.

Гаухар рассказала, что идея открыть ресторан с казахской кухней появилась у нее сразу после переезда в Париж.

- Когда я сюда приехала и узнала, что здесь нет ни одного ресторана, который представлял бы казахскую или центрально-азиатскую кухню, была немного удивлена. Я знаю, что в Париже проживают достаточное количество земляков, поэтому трудно было представить, что каждая кухня из стран бывшего Советского союза была представлена, а вот казахской - не было. И вот у меня зародилась идея открыть ресторан казахской кухни, - пояснила хозяйка заведения.

При этом открыть Chez Mademoisell оказалось не так-то просто: будучи иностранной гражданкой, Гаухар столкнулась со множеством бюрократических проволочек. Преодолеть трудности ей помог муж Лоран, ставший к тому же ее партнером по бизнесу.

Самые популярные блюда в ресторане — манты, бешбармак и плов. Кроме того, пользуется спросом кухня других народов бывшего СССР - пельмени, вареники, борщ, оливье, бефстроганов и многое другое.

В заведении 30 посадочных мест. Меню меняется каждые три месяца: какие-то блюда убираются, какие-то - добавляются. Гаухар сама является шеф-поваром своего ресторана, все блюда готовятся ее руками. Сделать ресторан знаменитым женщине удалось за 4 года, хотя в среднем для этого требуется 16-18 месяцев.

- Я придерживаюсь правила - если хочешь добиться успеха, иди по самому сложному пути, потому что там ты не встретишь конкурентов. Мы выбрали сложный путь, где работе нужно просвещать по 20 часов в день: готовить всю еду вручную и так далее. Мы долго шли к этому успеху, и я рада, что у нас получилось, - подчеркнула Гаухар.

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