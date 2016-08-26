В Турции взорвался заминированный автомобиль: 9 человек погибло, 70 ранено

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В Турции взорвался заминированный автомобиль: 9 человек погибло, 70 ранено

Взрыв прогремел у КПП в городе Джизре, в провинции Ширнак, на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Reuters.

Погибли девять человек, около 70 получили ранения. По предварительной информации, около блокпоста взорвался заминированный автомобиль.

На месте теракта работают медики и полиция.

22 августа в турецком городе Газиантеп во время свадебной церемонии произошел взрыв. В результате атаки террориста-смертника погиб 51 человек, около 70 получили ранения.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, непосредственным исполнителем теракта был подросток. Глава государства также отметил, что к организации взрыва может быть причастна террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РК).

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