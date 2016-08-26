Спасение девочки из-под завалов после землетрясения в Италии

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Спасение девочки из-под завалов после землетрясения в Италии

Видео чудесного спасения 10-летней девочки из-под завалов в итальянском городе Аматриче облетело мировые СМИ.

По данным Euronews, 10-летняя жительница Аматриче по имени Джулия была извлечена спасателями днем в четверг, 25 августа, она провела под руинами 17 часов. Никакой информации о членах ее семьи пока нет.

Кроме того, в другой разрушенной землетрясением деревне Пескара-дель-Тронто обнаружена живой и поднята на поверхность 8-летняя Джорджия. Она провела под завалами 15 часов.

Всего за этот день итальянские спасатели извлекли из-под завалов 215 человек, заявил глава Национальной пожарной службы Бруно Фраттази.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в центральной части Италии в ночь на 24 августа. Эпицентр землетрясения находился около города Аккумоли в столичной области Лацио на глубине около четырех километров от земной поверхности. Колебания земной поверхности ощущались в ряде городов центральной Италии, в том числе в Риме, Флоренции и Болонье.

По последним данным, число жертв землетрясения в Италии достигло 250 человек, пострадавших - 365.

Как передает РИА новости, этим утром произошел сильный афтершок магнитудой 4,7 рядом с итальянским Аккумоли, частично разрушенным предыдущим землетрясением. Эпицентр подземных толчков находился всего в 3,7 километра от Аккумоли в столичном регионе Лацио, его очаг залегал на глубине 10 километров.

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