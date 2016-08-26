Редчайший Porsche продадут за 260 тысяч долларов

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Редчайший Porsche продадут за 260 тысяч долларов

Автопроизводитель весьма тесно сотрудничал с военными и создал для них 597 Jagdawagen.

Крайне редкое детище Фердинанда Порше, созданное им для немецкой армии в 1950-х годах, пустят с молотка на аукционе Bonhams в сентябре 2016 года. За машину планируют выручить более 200 тысяч долларов, сообщает Kolesa.kz.

Большинство людей знает компанию Porsche как производителя спорткаров, которые выглядят практически идентично на протяжении уже нескольких десятков лет. Однако на заре своего существования автопроизводитель весьма тесно сотрудничал с военными и создал для них 597 Jagdawagen.

По незатейливой форме внедорожника легко догадаться, что вдохновением для его создания послужил именно Volkswagen Kubelwagen. Принцип абсолютно тот же — максимально простой и надёжный автомобиль для военных нужд.

Под капотом Jagdawagen установлен 50-сильный оппозитный двигатель с воздушным охлаждением, который позволяет полноприводному авто разгоняться до 100 км/ч. Более того, такую скорость внедорожник может поддерживать практически на любой поверхности, да и вода для него особым препятствием не считается.

При подсчёте примерной цены автомобиля специалисты аукционного дома явно учитывали его редкость. Всего с 1955 по 1958 год был произведён 71 экземпляр. Небольшая часть из них отправилась в армию, а оставшиеся 49 были проданы частным лицам. Сколько из них дожило до наших дней, сказать сложно. В итоге этот Jagdawagen, который с 2012 года жил в Японии, оценили в 263 500 долларов.

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